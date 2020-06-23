Львівські хірурги успішно прооперували 14-річну дівчину з подвійними жіночими органами

Дівчинку проопервали у Львівській міській дитячій лікарні і вона вже готується до виписки

14-річній Марії (ім'я дівчини на прохання лікарів змінено) зі Старосамбірського району останні півроку дошкуляв біль у животі, який важко було зняти знеболюючими препаратами. Лікар, до якого вона звернулася на консультацію, скерував на УЗД. Результати обстеження приголомшили і дівчину-підлітка, і її батьків: виявилося, Марія народилася з однією ниркою і це з’ясувалося лише зараз.

Така патологія насторожила районних урологів і вони скерували Марію на більш детальне обстеження до Львова, на магнітно-резонансну томографію (МРТ). Результати МРТ і допомогли з’ясувати справжню причину болю: у дівчини виявили синдром Херліна-Вернера-Вундерліха, іншими словами вроджену ваду сечостатевої системи.

«Це поєднана вада розвитку сечостатевої системи. Вона у жінок може проявлятися по-різному. Але зазвичай, при такій патології є подвоєння матки і може бути відсутня одна нирка. У нашої пацієнтки діагностовано подвоєння матки та піхви, а також відсутність правої нирки. В одній із піхв виявлено поперечну перегородку, яка утруднювала відтік крові в період місячних. Це спричиняло виражений больовий синдром, який був нестерпний», - каже уролог Львівської міської дитячої лікарні, к. м. н, асистент кафедри дитячої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького Ростислав Наконечний.

Допомогти дівчині у такому випадку можна було лише хірургічним шляхом. 22 червня Марію прооперували. До складу операційної бригади увійшли фахові гінекологи – завідувачка кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Данила Галицького, професорка Віра Пирогова і доцентка Наталя Вереснюк, уролог Ростислав Наконечний і анестезіолог Володимир Зеленко.

Операція тривала впродовж години. Під час оперативного втручання хірурги висікли перегородку, яка була причиною виникнення болю, та зробили пластику піхви. Дівчина почувається добре, готується до виписки з лікарні.

«Вроджені вади розвитку статевих органів зустрічаються доволі часто. Вони просто мають різні форми, різні різновиди. Зі схожими, як у нашої пацієнтки вадами, до нас звертається 1-2 дівчини на рік. Дівчина з такою ж патологією, як у Марії, була три роки тому. Це ті, яким можна допомогти хірургічним шляхом. Дуже хочемо спільно з дитячими урологами створити на базі міської дитячої клінічної лікарні центр, де можна було б спільно оперувати таких пацієнток», – каже професорка Віра Пирогова.

За словами професорки, у таких випадках нічого зайвого з організму не видаляють, лише усувають те, що заважає організму нормально працювати. У майбутньому такі дівчата можуть народжувати дітей і вже є пацієнтки, які стали мамами.