Львівські нейрохірурги успішно прооперували 4-місячного хлопчика з трикутною формою голови

Львівські нейрохірурги усувають рідкісну патологію у чотиримісячного хлопчика

Дитячі нейрохірурги Львівської міської дитячої лікарні, що на вул. П. Орлика, успішно прооперували немовля, що народилося з рідкісною патологією – тригоноцефалією, іншими словами – трикутною формою голови. Така патологія зустрічається рідко, приблизно один випадок на п’ять років. На щастя, наші лікарі вміють усувати такі вроджені вади.

Як розповів ZAXID.NET дитячий нейрохірург лікарні Тарас Микитин, під час оперативного втручання нейрохірурги вперше у Львові застосували методику, яку використовують у провідних країнах світу. Завдяки цьому отримали дуже хороший результат: жодних фізичних перепон для нормального розвитку у львів’янина Лева Ч. більше нема. І візуально він нічим не відрізняється від інших дітей.

Нейрохірург Тарас Микитин стажувався у дитячих клініках в Торонто і Лондона, де застосовували цю методику лікування. Набуті знання використав для порятунку львівського хлопчика.

Хлопчик, за словами лікаря, народився передчасно і з рідкісною патологію – тригоноцефалією, Його голова мала трикутну форму. І причиною цього стало передчасне заростання у немовляти метопічного шва. Зазвичай, він у дітей заростає у віці від 6 місяців до 1,5 року, а у Лева він почав заростати ще в утробі матері.

Дітей з такою патологією оперують не раніше, ніж у п’ять місяців, але у випадку з Левом нейрохірурги вимушені були провести оперативне втручання раніше, у чотири місяці, щоб не допустити незворотних змін кісток і головного мозку.

Через надмірно швидке заростання метопічного шва у хлопчика могли початися серйозні проблеми: тиск на головний мозок міг порушити його ріст і розвиток, призвести до порушення розміщення і розвитку очей, неправильного розвитку обличчя.

Операція з правильного формування голови дитини тривала майже три години. До складу операційної бригади увійшли дитячі нейрохірурги лікарні Тарас Микитин, Ігор Гуменюк, а також нейрохірург з Ужгорода, доцент кафедри неврології і нейрохірургії Ужгородського медуніверситету Юрій Чомоляк і анестезіолог Роман Мокрий.

Під час операції нейрохірурги роз'єднали метопічний шов, розділили лобні кістки, змоделювали їх правильно і закріпили за допомогою сучасної системи фіксації кістки. Дві спеціальні смужки, що схожі на пластикові, перед операцією розм’якшили у відповідному розчині при температурі 60 градусів. Розм’яклі смужки вклали на правильно змодельовані кістки і вони за якийсь час знову стали твердими, при цьому надійно фіксуючи кістку у правильному положенні.

Іншими словами, нейрохірурги заново сформували череп дитини і тепер є місце для нормального розвитку мозку дитини. Візуально голова хлопчика така ж, як і в інших дітей.

«Цього хлопчика ми вперше прооперували за сучасною методикою, яку нині використовують у провіднихх клініках світу, використовуючи сучасну систему фіксації кістки. Її перевага у тому, що вона надійно утримує кістку у правильному положенні, а згодом її не треба видаляти, вона розсмоктується і виводиться з організму дитини», ­– каже Тарас Микитин.

До слова, ця сучасна система фіксації кісток коштує майже 34 тис. грн. Для маленького Лева її придбала Всеукраїнська благодійна організація «Мама і немовля».

За словами лікарів, у світі такою патологією займаються пластичні хірурги, а в Україні таких діток рятують нейрохірурги.

У середу, 10 червня, чотиртимісяного Лева виписали з лікарні. Результатом оперативного втручання задоволені і лікарі, і батьки. Лікарі переконані, що надалі хлопчик буде нормально рости і розвиватися, адже всі перешкоди успішно і вчасно усунені.