Пані Валентина розповідає, як в'язати шкарпетки турецькою в'язкою

Майстрині львівського соціального підприємства «Вбрані» запустили YouTube-канал, де вчать в’язати. Про це ZAXID.NET повідомила комунікаційна менеджерка підприємства Марія Оринчак.

Наразі на каналі опубліковані два відео: пані Валентина зі Львова пояснює, як створити шкарпетки методом турецької в’язки, а майстриня Лариса, яка переїхала до Львова торік через повномасштабне вторгнення Росії, навчає, як створити підтарільники. У планах – запис уроку про в’язання торбинок.

«Наша місія – допомогти якомога більшій кількості літніх пань почувати себе потрібними та мати додаткові кошти на базові потреби. В’язання – це те, що люблять багато бабусь, однак не завжди знають, як реалізувати створені вироби. Наші відео – це можливість опанувати сучасні методи в’язання та збільшити вірогідність продажів. Ми ділимось тими методами, з якими працюємо самі, тож якщо хтось після перегляду уроків захоче приєднатись до команди наших майстринь, ми будемо раді», – пояснює засновниця та менеджерка підприємства Оксана Бриндзак.

Соціальне підприємство VBRANI працює на базі Львівського геріатричного пансіонату. Його два роки тому запустили волонтери громадської організації «Старість на радість». Зараз підприємство дає можливість стабільно мати роботу понад 20 літнім жінкам.

Як розповідав ZAXID.NET, підприємство не лише займається роздрібним продажем в’язаних речей, виконаними бабусями, а й виконує корпоративні замовлення та навіть виходить на закордонні ринки.