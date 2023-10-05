Продавцем товару було вказане підприємство у Кременчуці, а покупцем – польська фірма

Львівські митники зупинили незаконне вивезення з України понад 65 тонн чорних металів. Їх намагались доправити до Польщі під виглядом вживаних залізничних рейок. Про це у четвер, 5 жовтня, повідомили у Львівській митниці.

Зазначається, що нещодавно підприємець подав на митний пост «Львів-північний» у селі Муроване декларацію для оформлення вживаних залізничних рейок, загальною вагою 65,5 тонни. Продавцем товару було вказане підприємство у Кременчуці, а покупцем – польська фірма.

Для перевірки законності переміщення вантажу співробітники митниці відібрали зразки товару та скерували до лабораторії Держмитслужби на досліження. Експертиза показала, що залізничні рейки, про які йдеться в товаросупровідних документах, насправді є брухтом чорних металів. Таким чином експортер не сплатив до Держбюджету понад 465 тис. грн мита. Вартість однієї поставки – понад 750 тис. грн.

За цим фактом склали адміністративний протокол, відповідно до ч. 1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. Санкція статті передбачає штраф – 100% вартості товарів, які перевозилися із порушенням митних правил, та їхню конфіскацію.