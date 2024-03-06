Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок водієві таксі Bolt, який спричинив ДТП у Зубрі, внаслідок якого його пасажирка отримала важкі травми. Суд призначив йому три роки і три місяці увʼязнення та зобовʼязав сплатити 101,2 тис. грн моральної та матеріальної шкоди.

Як вказано в матеріалах справи, Олександр Чапала працював молодшим інспектором 2-ї категорії відділу режиму охорони в Львівському слідчому ізоляторі. У вільний від роботи час на своєму автомобілі Renault Logan він підробляв таксистом за програмою Bolt. 28 травня 2021 року він отримав виклик від клієнтки до ресторану «Рафаель» в Зубрі. Забравши пасажирку, він потрапив у затор і, рухаючись у крайній правій смузі, він зʼїхав на узбіччя. Під час повороту ліворуч він зіткнувся з паливозаправним автомобілем Isuzu, що рухався в напрямку Києва. Внаслідок ДТП пасажирка отримала травми

У суді Олександр Чапала частково визнав свою провину, втім переконаний, що якщо б пасажирка була пристебнута паском безпеки, травм вдалось би уникнути. Натомість 31-річна пасажирка стверджує, що ДТП трапилось із вини водія таксі. Після інциденту моральну та матеріальну шкоду він не сплатив.

Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського райсуду Євген Данилів визнав Олександра Чапала винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив три роки і три місяці позбавлення волі. Крім цього, суд зобовʼязав його сплатити 17,2 тис. грн судових витрат та виплатити пасажирці 101,2 тис. грн моральної та матеріальної шкоди. Ще понад 35 тис. грн їй сплатить АТ «Страхова компанія «Інго». Цей вирок можна оскаржити в апеляції.