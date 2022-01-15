Поліція домагається екстрадиції Андрія Недзельського в Україну через підозру у вбивстві іншого кримінального авторитета

Затриманий львівський кримінальний авторитет Андрій Недзельський, більш відомий як «Нєдєля», зник у Болгарії. Раніше його оголосили в міжнародний розшук за підозрою у вбивстві бізнес-партнера. Влітку його з фальшивим паспортом затримали у аеропорту Софії, однак відпустили під заставу.

Як повідомляє Hromadske із посиланням на відповідь департаменту карного розшуку Нацполіції на інформаційний запит, Андрій Недзельський зник після обрання йому запобіжного заходу у вигляді 1,5 млн грн застави. Через це процедуру його екстрадиції в Україну призупинили.

«У межах міжнародного співробітництва компетентні органи Болгарії повідомили, що місцеперебування вищезазначеної особи невідоме і її оголосили в національний розшук на території країни», – йдеться у відповіді на запит.

Згідно з законом про видачу та європейського ордера на арешт Болгарії, присутність людини, що перебуває у розшуку, є обовʼязковою для процедури видачі. В Україні ж його вже заочно взяли під варту рішенням суду першої інстанції та апеляції.

47-річного Андрія Недзельського звинувачують у вбивстві кримінального авторитета Олександра Семенова на прізвисько «Кацап», що трапилось у 2009 році. Тоді Андрія Недзельського вже затримувала поліція, але через відсутність доказів його відпустили.

Окрім убивства Семенова, Недзельського підозрюють також у причетності до вбивства львівського бізнесмена Ігоря Кульчицького, що сталося у 2008 році. Також він був наближений одного з найвідоміших українських «злодіїв в законі» Сергія Мамедова (Мамеда), який помер у 2011 році від раку шлунку.

Андрій Недзельський, відомий як «Андрій Львівський» чи «Нєдєля», – «злодій у законі» родом зі Старого Самбора. У 2012 році він отримав статус «злодія в законі», незважаючи на те, що жодного разу не відбував тюремний термін, що суперечить негласній збірці правил злочинців «старої школи». У тому ж році він став «смотрящим» за Києвом і зберігачем так званого «общака».

У грудні 2020 року стало відомо, 400 тис. доларів «общака» вивели з-під арешту Нацагентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) через підроблене рішення суду. У травні 2021 року Андрій Недзельський виявився у санкційному списку РНБО, яким обмежувалась діяльність понад 500 «злодіїв в законі».

З 2016 року Недзельський конфліктує з іншими українськими «кримінальними авторитетами», зокрема з одним з найвпливовіших злочинців в Україні Сергієм Лисенком, відомим як «Льора Сумський». У 2019 році з'явилася інформація, що Недзельського позбавили статусу «злодія в законі», побивши на весіллі доньки злочинця Олега Крапівіна у київському Fairmont Grand Hotel.

7 липня 2021 року його затримали в аеропорту Софії під час митного огляду. Андрій Недзельський намагався потрапити до Болгарії з підробленим паспортом.