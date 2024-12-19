Скандального львівського забудовника «Рубікон Груп» зобов’язали виплатити 150 тис. грн пені вкладнику через незавершене будівництво ЖК. Із цією будівельною компанією мають проблеми тисячі клієнтів, оскільки «Рубікон Груп» повністю припинив роботи на трьох будмайданчиках: Rubicon City, «Етно Дім» та Pictorial.

Як вказано у рішенні Пустомитівського райсуду Львівщини, до суду звернувся Олександр Сеньків, який у вересні 2020 року уклав угоду із «БіК «Рубікон Груп» про купівлю-продаж майнових прав. Йдеться про трикімнатну квартиру у одному із ЖК будівельної фірми. Вкладник повністю сплатив вартість квартири (мільйон гривень), а забудовник обіцяв здати будинок у експлуатацію до кінця червня 2022 року, однак не зробив цього.

Позивач наголошує, що «Рубікон Груп» не виконав взяті на себе зобов’язання, тому має сплатити пеню – 3% від вартості робіт за кожен день прострочення. За період з 01.07.2022 року по 01.12.2023 року розмір пені, за розрахунками позивача, становить 15,8 млн грн.

Цю справу розглядав суддя Євген Далинів, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін, зокрема й позицію представника «Рубікон Груп», який виступив проти задоволення позову. Суддя встановив, що компанія порушила укладений договір, бо позивач мав вчасно отримати завершену квартиру у зданому в експлуатацію будинку. На думку судді, позивач правильно розрахував розмір пені, але суму варто зменшити, оскільки пеня у понад 10 разів перевищує вартість квартири.

Євген Данилів частково задовольнив позов вкладника, зобов’язавши «Рубікон Груп» виплатити йому 150 тис. грн неустойки. Рішення суду ще можна оскаржити.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон»?

Про будівельну аферу ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на трьох будмайданчиках: Rubicon City, «Етно Дім» та Pictorial.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком бізнесовими зв’язками. Нагадаємо, що Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Не зважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина Марта володіє 33% статутного капіталу «Рубікон Груп». Вона також є співвласницею й іншої фірми «Рубікону» – будівельної компанії «Рубікон Інвест» (90% статутного капіталу). Тарас Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським захопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках. Із червня 2024 року компанію очолила Наталія Думич.

Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми, Іриною Іваник, 53 млн грн із «Рубікон Груп».

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплексу займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу) та ПП «Озерна алея».

У травні 2024 року Львівська міська рада внесла ТзОВ БіК «Рубікон Груп» до переліку недобросовісних забудовників Львова.

Один із власників «Рубікон Груп» Тарас Іваньо, попри скандал, анонсував нове масштабне будівництво в Україні та Польщі. Мешканці проблемних львівських ЖК винесли конфлікт у публічний простір, після чого бізнес-партнер Іваня по польській будівельній компанії заявив, що відмовився від співпраці з ним.