Львів'ян запрошують на екскурсію одним із найстаріших університетських музеїв Європи

У суботу, 10 листопада, у Львові розпочинаються «Дні науки», приурочені до Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку. Для відвідувачів відкриють зоологічний музей, що розташований у будівлі біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Грушевського, 4. Початок екскурсій та лекцій о 12:00.

Зоологічний музей ЛНУ – один із найстаріших університетських музеїв Європи. Тут зібрана велика колекція, яка, зокрема, розповідає про рідкісні та зниклі види.

Також працівники музею пропонують відвідати лекцію «Найдивовижніші комахи світу» і лекцію з демонстрацією «Цікаві "не цікаві" нематоди».

До слова, зоологічний музей у Львові є одним із найстаріших університетських музеїв Європи і був заснований у 1784 році.

Також у межах Днів науки різноманітні заходи організовують Лабораторія обміну речовин ім. Ґжицького, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького та Інститут біології тварин НААН. Під час лекцій та демонстрацій можна буде поспілкуватися з українськими дослідниками та отримати від них відповіді на свої запитання. Детальніше про заходи можна дізнатись на сторінці «Дні науки» у Facebook.

Під час «Днів науки» відвідувачів знайомитимуть із досягненнями науки у світі загалом і в Україні. Всі заходи є безкоштовними. «Дні науки» – проект, започаткований молодими вченими НАН України.