Суд, який виніс вирок львів'янину Мирославу Бончаку

Пустомитівський районний суд Львівської області 17 лютого визнав винним львів'янина Мирослава Бончака в незаконному переправлені людей за кордон та ув'язнив на сім років з конфіскацією всього майна. У вироку йдеться, що обвинувачений за 2 тис. доларів обіцяв військовозобов'язаним виготовити документи, які дозволять виїхати з України.

Згідно з матеріалами справи, до Мирослава Бончака 25 березня 2022 року зателефонував чоловік, який сказав, що з товаришем хоче виїхати до Польщі. Обвинувачений повідомив, що може їм допомогти за 2 тис. доларів (58,5 тис. грн за тодішнім курсом). Бончак зустрівся з одним із чоловіків 30 березня 2022 року на заправці в Сокільниках й сказав, що може виготовити документи непридатність до військової служби, завдяки яким можна перетинати кордон. Гроші Мирославу Бончаку передали того ж дня. Після цього його затримали працівники СБУ.

У суді обвинувачений не визнав провину. Він розповів, що у березні 2022 року йому телефонували з невідомого номера й попросили допомогти з документами, але не уточнили, з якими саме. Бончак подумав, що телефонують клієнти, бо він на той час працював у салоні «Діамант», який продає автомобілі. Обвинувачений запевняв, що розмова припинилася, коли він зрозумів, що йдеться не про автомобілі. За словами Бончака, наступного дня невідомий продовжив йому телефонувати й просити допомоги.

Мирослав Бончак вирішив взяти гроші з військовозобов'язаних, бо дуже хотів за 3,8 тис. доларів придбати авто та перепродати його дорожче. Обвинувачений каже, що планував повернути гроші чоловікам, які планували перетнути кордон. Він запевнив, що не має знайомих серед прикордонників і взагалі жодного разу не виїжджав за кордон.

Суддя Євген Данилів визнав Мирослава Бончака винним у незаконному переправленні людей за кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) та ув'язнив його на сім років з позбавленням права три роки обіймати адміністративні посади у державних чи комунальних підприємствах. Крім цього, у Бончака конфіскують все майно. Він має сплати 6,6 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.