В Ужгороді затримали лікарів, які за хабарі робили ухилянтам довідки для отримання інвалідності
Медиків затримали під час одержання 1,4 тис. доларів
Правоохоронці затримали завідувача кардіологічного відділення КНП «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня» Ярослава Ігнатка та лікаря-кардіолога Олега Клочана, які за хабарі оформлювали фіктивні документи для військовозобов’язаних.
Світлинами затримання медиків в Ужгородській багатопрофільній лікарні у п’ятницю, 28 лютого, поділився депутат міської ради Віталій Глагола.
«В Ужгороді завідувач кардіологічного відділення лікарні та лікар того ж відділення погоріли на схемі підробки медичних документів для отримання групи інвалідності військовозобов’язаними», – написав Віталій Глагола у Telegram, додавши, що йдеться про завідувача відділення Ярослава Ігнатка та лікаря-кардіолога Олега Клочана.
Інформацію про затримання лікарів Ужгородської міської лікарні ZAXID.NET підтвердили джерела у правоохоронних органах. Медиків затримали під час одержання 1,4 тис. доларів хабара. Невдовзі суд обиратиме їм запобіжний захід.