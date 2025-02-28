Серед затриманих – завідувач кардіологічного відділення Ужгородської багатопрофільної лікарні

Правоохоронці затримали завідувача кардіологічного відділення КНП «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня» Ярослава Ігнатка та лікаря-кардіолога Олега Клочана, які за хабарі оформлювали фіктивні документи для військовозобов’язаних.

Світлинами затримання медиків в Ужгородській багатопрофільній лікарні у п’ятницю, 28 лютого, поділився депутат міської ради Віталій Глагола.

«В Ужгороді завідувач кардіологічного відділення лікарні та лікар того ж відділення погоріли на схемі підробки медичних документів для отримання групи інвалідності військовозобов’язаними», – написав Віталій Глагола у Telegram, додавши, що йдеться про завідувача відділення Ярослава Ігнатка та лікаря-кардіолога Олега Клочана.

Інформацію про затримання лікарів Ужгородської міської лікарні ZAXID.NET підтвердили джерела у правоохоронних органах. Медиків затримали під час одержання 1,4 тис. доларів хабара. Невдовзі суд обиратиме їм запобіжний захід.