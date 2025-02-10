Під час обшуків у військового вилучили понад 36 тис. доларів і 5 золотих злитків, вартістю 700 тис. грн

Правоохоронці оголосили підозру інструктору Мукачівського РТЦК та СП, який допомагав військовим, які повернулися із СЗЧ, знову тікати з батальйону резерву. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 10 лютого, старший сержант шукав охочих покинути військову службу та за хабарі від 3 до 5 тис. доларів допомагав їм тікати з батальйону резерву, а тих, хто вже прямував у військову частину, «знімав» із автобуса. Ще інших доставляв на приватному транспорті у безпечні місця або ж потай виводив за межі військових формувань.

«У такий спосіб підозрюваному вдалося заробити понад 21 тис. доларів від щонайменше п’яти військовослужбовців. Старшого сержанта затримали під час отримання 10 тис. доларів. Під час обшуків у нього вилучили чорнові записи, понад 36 тис. доларів і 5 золотих злитків вагою по 31 грам і вартістю майже 700 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Причетних до незаконної схеми встановлюють. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.