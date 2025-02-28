Правоохоронці викрили трьох переправників ухилянтів під час отримання 9 тис. доларів хабара

Працівники Державного бюро розслідувань викрили правоохоронця з Луцька, який разом із двома спільниками організував канал переправлення ухилянтів за кордон. Вартість послуги підозрювані оцінили у 10 тис. доларів. Про це повідомила 28 лютого пресслужба ДБР.

За даними слідства, у січні цього року правоохоронець зустрівся зі знайомим військовозобовʼязаним, який шукав шляхи виїзду за кордон. Він запевнив, що зможе переправити чоловіка до Польщі поза межами пункту пропуску на території Волинської області.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, організував схему 35-річний правоохоронець Нацгвардії, а його спільниками були двоє цивільних.

«Правоохоронець запевнив, що за 10 тис. доларів доставить знайомого безпосередньо до кордону, оминаючи блокпости. Наказав йому зібрати необхідні речі та чекати сигналу. 24 лютого підозрюваний зустрівся з клієнтом у Луцьку й отримав 1 тис. долалів авансу. Далі чоловіка відвезли ближче до кордону з Польщею», – зазначають у ДБР.

Детективи затримали правоохоронця зі спільниками під час отримання решти суми – 9 тис. доларів. Усім оголосили підозру в організації незаконного переправлення через кордон, вчинене за попередньою змовою (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 9 років увʼязнення.

Підозрювані перебувають під цілодобовим домашнім арештом, а слідчі встановлюють повне коло чоловіків, які скористалися послугами зловмисників.