Марі Йованович завершила каденцію посолки США в Україні

Посолка США в Україні Марі Йованович завершує роботу на своїй посаді.

«Посолка Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві - оглянемося і переглянемо її трирічну роботу в Україні з просування партнерства між Україною та США», – йдеться в оприлюдненому в суботу, 18 травня, повідомленні посольства США в Україні.

Посольство опублікувало також відео з діяльністю Йованович за три роки.

Дипломатка завершить роботу на цій посаді 20 травня, хоча мала скласти повноваження у липні.

Нагадаємо, що в березні генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що Йованович вже під час першої зустрічі озвучила йому перелік тих осіб, кого не слід притягати до відповідальності. Посольство США в Україніпісля розголосу заявило, що його слова не відповідають дійсності. Державний департамент США також заперечив цю інформацію та назвав її вигідною корумпованим діячам для дискредитації посолки.

Як повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела у США, Державний департамент запропонував Вільяму Тейлору, який працював послом у Києві в 2006-2009 роках, стати тимчасовим повіреним в Україні. За інформацією видання, тимчасовий повірений орієнтовно керуватиме американським посольством щонайменше рік, а може й до самих президентських виборів в США 2020 року.