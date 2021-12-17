Мерія Рівного розраховує на кошти від держави для відшкодування різниці у тарифах

Рівненська міська рада на позачерговій сесії 17 грудня виділила з бюджету міста 29,4 млн грн на компенсацію різниці в тарифах теплопостачальним компаніям громади за жовтень-грудень. Надалі суми компенсацій визначатимуть залежно від витрат газу надавачами послуги централізованого теплопостачання. Міська рада також очікує на допомогу від держави.

На позачерговій сесії Рівненської міської ради у п’ятницю, 17 грудня, депутати практично без обговорень проголосували за виділення з бюджету міста 29,4 млн грн на компенсацію різниці між затвердженими та економічно-обгрунтованими тарифами та тепло. З цієї суми 28,67 млн грн отримає ТОВ «Рівнетеплоенерго», 0,7 млн — комунальне підприємство «Квасилівтеплоенерго», 0,015 млн грн — ПрАТ «Еско-Рівне».

Міський голова Рівного Олександр Третяк висловив жаль з цього приводу, адже виділену суму можна було витратити на розвиток міста. Відшкодування у 2022 році здійснюватимуть окремо, суми визначатимуть в залежності від температурних показників та, відповідно, витрат газу теплопостачальними організаціями. Мерія очікує також на фінансову підтримку держави. За даними Рівненської облдержадміністрації, Кабмін затвердив для Рівненської області субвенцію на компенсацію різниці у тарифах у розмірі 518 млн грн, з них 341 млн грн — для Рівненської громади.

Нагадаємо, у жовтні міськвиконком у півтора рази підвищив вартість 1 Гкал для населення, яке обслуговує «Рівнетеплоенерго» (з 1795,53 грн. до 2725 грн), а наприкінці того ж місяця знизив його до 1913 грн за 1 Гкал. При цьому міська рада пообіцяла відшкодували надавачам послуг різницю між встановленими та реальними тарифами.