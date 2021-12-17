Мерія Рівного виділила 29 млн грн теплопостачальникам на компенсацію тарифів
Міський голова Олександр Третяк вважає, що ці кошти можна було витратити на розвиток міста
Рівненська міська рада на позачерговій сесії 17 грудня виділила з бюджету міста 29,4 млн грн на компенсацію різниці в тарифах теплопостачальним компаніям громади за жовтень-грудень. Надалі суми компенсацій визначатимуть залежно від витрат газу надавачами послуги централізованого теплопостачання. Міська рада також очікує на допомогу від держави.
На позачерговій сесії Рівненської міської ради у п’ятницю, 17 грудня, депутати практично без обговорень проголосували за виділення з бюджету міста 29,4 млн грн на компенсацію різниці між затвердженими та економічно-обгрунтованими тарифами та тепло. З цієї суми 28,67 млн грн отримає ТОВ «Рівнетеплоенерго», 0,7 млн — комунальне підприємство «Квасилівтеплоенерго», 0,015 млн грн — ПрАТ «Еско-Рівне».
Міський голова Рівного Олександр Третяк висловив жаль з цього приводу, адже виділену суму можна було витратити на розвиток міста. Відшкодування у 2022 році здійснюватимуть окремо, суми визначатимуть в залежності від температурних показників та, відповідно, витрат газу теплопостачальними організаціями. Мерія очікує також на фінансову підтримку держави. За даними Рівненської облдержадміністрації, Кабмін затвердив для Рівненської області субвенцію на компенсацію різниці у тарифах у розмірі 518 млн грн, з них 341 млн грн — для Рівненської громади.
Нагадаємо, у жовтні міськвиконком у півтора рази підвищив вартість 1 Гкал для населення, яке обслуговує «Рівнетеплоенерго» (з 1795,53 грн. до 2725 грн), а наприкінці того ж місяця знизив його до 1913 грн за 1 Гкал. При цьому міська рада пообіцяла відшкодували надавачам послуг різницю між встановленими та реальними тарифами.