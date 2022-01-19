Сімейна сварка з ножовим пораненням сталася в селі Старий Тараж Кременецького району

Кременецький районний суд засудив мешканця села Старий Тараж за те, що той ножем вдарив у стегно дружину. Чоловік у суді свою провину визнав, а його жінка просила суворо його не карати, бо він за нею доглядає.

Трагедія у сільській родині трапилася 25 травня 2021 року. Близько 16:00 чоловік зайшов до будинку і почав сваритися з жінкою. Після сварки він рвучко вихопив кухонний ніж з рук дружини і вдарив її в стегно. Рана була досить глибокою і потерпіла в лікарні пролежала понад три тижні.

«Обвинувачений вихопив лівою рукою кухонний ніж і наніс один удар у ділянку лівого стегна. У потерпілої зафіксували глибоке поранення стегна, що не становило небезпеки для життя, але супроводжується тривалим розладом здоров`я жінки строком понад три тижні», – йдеться у вироку Кременецького районного суду.

У суді чоловік своє провину повністю визнав. І розповів, що не хотів вдарити ножем свою жінку. Мешканець села Старий Тараж додав, що після того, як скоїв злочин, почав їй надавати першу медичну допомогу і викликав бригаду медиків. Обвинувачений також попросив суд не ув'язнювати його, бо на той час він доглядав хвору дружину, яку виписали з лікарні.

На захист свого нападника стала і потерпіла дружина. Вона письмово попросила суддю суворо не карати чоловіка.

Врешті Кременецького районного суду Валентина Мочальська засудила чоловіка до двох років позбавлення волі за ст. 122 ККУ. Але враховуючи обставини та прохання потерпілої суд звільнив від покарання, призначивши обвинуваченому рік умовно.