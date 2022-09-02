Мешканку міста Володимир затримали за поширення проросійських публікацій в соцмережах. Слідчі встановили, що жінка систематично підтримувала російських загарбників та принижувала честь і гідність українців. Їй інкримінують порушення одразу трьох статей ККУ, за що їй загрожує до трьох років тюрми. Наразі суд відправив підозрювану у СІЗО.

Про вручення підозри стало відомо в п'ятницю, 2 вересня, після повідомлення прес-служби СБУ області. «Як встановило слідство, мешканка міста Володимир систематично та публічно агітувала у соціальних мережах за повалення конституційного ладу в Україні та захоплення державної влади, підтримувала та виправдовувала дії держави-агресора, розпалювала національну ворожнечу та принижувала честь та гідність українців», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури додають, що жінка систематично поширювала дописи з проросійськими наративами в одній з заборонених в Україні соцмереж.

Жінці вручили підозри за двома статтями ККУ: ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу), ч.1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності), ч.1 ст. 436-2 (виправдовування російської агресії).

У разі доведення вини максимально їй загрожує до трьох років ув'язнення. Наразі суд відправив її у СІЗО.