Мешканці закликають облаштувати додаткові паркомісця

У понеділок, 19 жовтня, мешканці новобудов на вул. Героїв Майдану та вул. Героїв Крут у Сокільниках прийшли на сесію сільської ради з вимогою вирішити критичну проблему з паркуванням поруч із їхніми будинками. Мешканці закликають облаштувати додаткові паркомісця. Розв’язати проблему просять також представники котеджного містечка «Данбуд».

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Голова ОСББ шести будинків у Сокільниках Тетяна Турчина розповіла, що вул. Героїв Майдану є основним заїздом до багатьох житлових будинків, де мешкають тисячі людей. Через брак паркомісць ця вулиця запаркована з обох боків.

«Ми зверталися до депутатів, до голови сільської ради. Нам говорять, що землі вже немає, земля вся роздана. Є один житловий комплекс “Данбуд”, який має свою закриту територію, який не має проблем з паркуванням, але має проблеми із заїздом через наші машини», — розповіла Тетяна Турчина.

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За її словами, мешканці котеджного містечка «Данбуд» погодили з сільською радою зміну дорожнього руху на вул. Героїв Майдану та встановлення делініаторів посеред дороги.

«Це унеможливлює взагалі паркування на вулиці. Цими діями взагалі спричинили колапс, люди не мають можливості будь-де припаркуватися», – сказала Тетяна Турчина.

Мешканці пропонують облаштувати громадський паркінг уздовж ліній електропередач, де є незабудована територія та червоні лінії, на яких заборонене будівництво. Для цього вони просять сільську раду перевірити можливість повернення відповідних земель у комунальну власність і погодити облаштування паркомісць ялинкою.

«Це не розв’яже проблему повністю, але допоможе розвантажити вулицю та зменшити кількість припаркованих обабіч дороги автомобілів», – наголосила Тетяна Турчина.

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На сесію також прийшли мешканці також котеджного містечка «Данбуд». Серед них – Андрій Кавчук. Він розповів, що проблема з паркуванням загострилася після активної забудови сусідньої території. Якщо раніше автомобілі залишали переважно з одного боку дороги, то згодом почали паркувати з обох боків. Мешканці котеджного містечка «Данбуд» також напрацювали пропозицію вирішення проблеми з паркуванням.

«За нормативами, на цій дорозі, ширина якої становить сім з половиною метрів, не можна облаштувати паркування без зміни її конфігурації. Для двостороннього руху потрібно щонайменше шість метрів проїзної частини. Тому, щоб облаштувати паркування з одного боку, дорогу необхідно розширити. Це можна зробити за рахунок комунальної землі, де зараз запроєктований тротуар. Так ми зможемо зберегти двосторонній рух і облаштувати додаткові паркомісця», – розповів мешканець котеджного містечка «Данбуд» Андрій Кавчук.

За попередніми підрахунками, це дозволило б облаштувати близько 150 додаткових паркомісць.

Сокільницький сільський голова Тарас Сулимко заявив, що влада вислухала пропозиції мешканців і представників житлових комплексів. За його словами, різні сторони мають власне бачення вирішення проблеми, тому варіанти потрібно додатково опрацювати.

«У кожного є своя правда. Відповідно, з одного житлового комплексу надали свої пропозиції, з іншого – свої. Ми в межах нашої компетенції шукаємо вирішення цього питання», – зазначив Тарас Сулимко.

За словами сільського голови, сільрада раніше вже отримувала звернення щодо проблеми та направляла працівників на місце.

«Ми нічого не видаємо. Містобудівні давала районна адміністарція, дозволи видає ДІАМ, контролюють і так далі. Ми зі свого боку, що можемо, те і контролюємо», – зазначив Тарас Сулимко.

Голова громади очікує зустрічі з представниками житлових комплексів найближчими днями, після чого планують продовжити обговорення можливих рішень. Остаточного рішення щодо облаштування додаткових паркомісць наразі не ухвалили. Мешканці кажуть, якщо проблема не вирішиться, готові навіть перекривати дорогу.