Мешканці вул. Героїв Майдану і вул. Героїв Крут прийдуть на сесію Сокільницької сільської ради в понеділок, 19 жовтня, о 18:00

У понеділок, 19 жовтня, мешканці Сокільників планують прийт на сесію сільської ради з мирною акцією протесту через критичну ситуацію з паркуванням у селі на вул. Героїв Майдану. Від сільської ради вони вимагають облаштувати додаткові паркомісця, переглянути організацію руху та створити громадський простір.

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Як розповіла ZAXID.NET голова шести ОСББ у Сокільниках Тетяна Турчина, і так складна ситуація з паркуванням у районі загострилася минулого тижня, коли на вул. Героїв Майдану почали встановлювати гумові стовпчики.

«Люди вийшли на протест, бо це не вирішує проблему, а лише її загострює. Сільська рада ставить ці стовпчики на зверення мешканців котеджів “Данбуд”, які там збудували першими. Сільська рада під них переробила схему руху і погодила встановлення тих стовпчиків. Навіть не запитали людей, що вони думають. У тих котеджах є приблизно сто квартир на противагу двом тисячам у нових ЖК. На нас взагалі не реагують», – зазначила Тетяна Турчина.

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За її словами, ситуацію ускладнює віддаленість вулиці від основної частини села. Заїхати туди можна через вул. Трускавецьку, а до громадського транспорту, шкіл і дитячих садків далеко. Через це мешканці часто змушені користуватися автомобілями.

«Коли будуються будинки, деякі мають підземний паркінг, але навіть якщо він є, то це приблизно 45–50 місць на 300 квартир. Ми живемо в такі часи, що машина – це вже не розкіш, а засіб пересування, і переважно в кожній квартирі є по дві машини», – пояснила Тетяна Турчина.

Серед вимог мешканців – визначити межі червоних ліній на незабудованій ділянці під лініями електропередач і дозволити облаштувати там додаткові паркомісця. Люди готові зробити це за власний рахунок. За словами Тетяни Турчиної, це не розв’яже проблему повністю, але допоможе розвантажити вулицю. Також мешканці хочуть, щоб сільська рада переглянула договір оренди землі із забудовником і повернула окремі ділянки в комунальну власність. На цій території вони пропонують облаштувати громадський простір.

«У нас немає вигулу тварин, немає ніякого парку, скверу чи будь-чого іншого», – наголосила Тетяна Турчина.

Мешканці вул. Героїв Майдану і вул. Героїв Крут планують прийти на сесію Сокільницької сільської ради в понеділок, 19 жовтня, о 18:00 та провести мирну акцію протесту. Вони хочуть озвучити свої вимоги щодо паркування, організації руху та облаштування громадського простору.