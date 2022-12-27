Мешканця Калуша арештували на три місяці за систематичне насильство над колишньою дружиною. У суді доведено, що чоловік бив потерпілу, ображав та принижував. У прокуратурі уточнюють, що обвинуваченого вже неодноразово штрафували за напади на жінку.

Як у вівторок, 27 грудня, повідомила прес-служба Івано-Франківської прокуратури, 55-річний мешканець Калуша систематично вчиняв стосовно своєї колишньої дружини психологічне та фізичне насильство.

«Він ображав жінку, бив та висловлювався нецензурною лайкою в її бік. Через такі приниження у потерпілої виникли побоювання за свою безпеку та емоційна невпевненість. Кривдника вже притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Тепер він відбуватиме покарання за ґратами», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав 55-річного прикарпатця винним за ст. 126-1 ККУ (домашнє насильство). За побиття та систематичне приниження дружини суд Калуський міськрайонний суд призначив обвинуваченому три місяці арешту.