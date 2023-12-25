З лютого 2023 р. заповідник «Кам’янець» намагаєтьяс розірвати договір оренди на храм з УПЦ МП

Верховний Суд України скасував рішення Господарського суду Хмельниччини щодо виселення представників УПЦ МП з території Миколаївського храму, розташованого у Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Наразі рішення поки не оприлюднили у відкритому реєстрі. З лютого Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» намагався через суди розірвати безстроковий договір оренди з УПЦ МП на користування церквою.

В червні Господарський суд Хмельниччини підтримав позовну заяву заповідника до УПЦ МП і зобов’язав їх представників покинути території Миколаївського собору. Однак Верховний Суд України скасував рішення попередньої інстанції. Про рішення суду повідомила прес-служба УПЦ МП, опублікувавши документ з посиланням на рішення Верховного Суду.

Згідно з оприлюдненим документом, Верховний Суд скасував передачу Миколаївського храму Національному історико-архітектурному заповіднику «Кам’янець» та дозволив УПЦ МП не виселятися звідти.

Миколаївська церква з дзвіницею, площею 97,1 м2, належить заповіднику «Кам'янець». Однак з 1990 року релігійна громада УПЦ МП безплатно користувалась храмом, підписавши типовий договір про користування. 20 лютого цього року гендиректор заповідника надіслав парафії лист про те, що заповідник утримується від продовження дії типового договору. При цьому посилався на рішення РНБО. Також директор заповідника посилався на рішення міськради Кам’янця-Подільського про припинення права користування земельними ділянками для громад УПЦ МП, проте у церкві вважають це рішення незаконним. Настоятель храму відмовився покидати церкву, тому керівництво заповідника подало судовий позов про примусове виселення.

У червні цього року Господарський суд Хмельницької області погодився з аргументами заповідника і зобов'язав УПЦ МП звільнити будівлю Миколаївської церкви. У жовтні апеляційний суд також став на бік заповідника. Але тепер Верховний Суд вирішив скасувати рішення Господарського суду, підтримавши позицію УПЦ МП.