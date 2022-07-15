Міністерство фінансів США опублікувало генеральні ліцензії, згідно з якими дозволена торгівля з Росією окремими категоріями товарів. За інформацією «Європейської правди», США зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням. Зазначається, що експорт сільськогосподарської продукції та добрив не був заборонений.

«США не запроваджували санкцій щодо виробництва, виготовлення, продажу або транспортування сільськогосподарських товарів (зокрема й добрив), сільгоспобладнання та ліків, пов'язаних із Росією», – йдеться в повідомленні.

Також американський Мінфін уточнив сферу застосування санкцій щодо Росії у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг.

До 16 грудня окремою генеральною ліцензією США дозволили здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського «Газпрому» Gazprom Germania GmbH. Група компаній із квітня перебуває у віданні регулятора Німеччини, а в липні німецький уряд ухвалив закон, що дозволяє йому придбати частку в групі.

Крім того, із санкційного переліку виключено казахстанську дочірню компанію російського «Альфа-Банку», яка разом із співвласником, російським олігархом Міхаїлом Фрідманом, перебуває під санкціями ЄС і США.

Раніше керівництво РФ заявило, що готове експортувати десятки мільйонів тонн зерна, «якщо Захід припинить блокування постачання продовольства». На думку уряду України, такі заяви показують, що Москва продовжує вигадувати виправдання своїй агресії.

Нагадаємо, що Росія незаконно вивезла з окупованих територій України щонайменше 400 тис. тонн зерна. Окрім того, понад 20 мільйонів тонн зерна були заблоковані РФ в українських портах. 13 липня у Стамбулі відбулися переговори Туреччини, РФ та України за участі представників ООН щодо забезпечення безпечного відвантаження зерна, яке очікує в українських портах. За інформацією видання Wall Street Journal сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів.