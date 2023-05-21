Росіяни вигадали фейк про «зникнення» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення головнокомандувача Валерія Залужного.

«Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались. Це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості», – пояснила Маляр.

Маляр пов’язала фейк про Залужного із ситуацією в Бахмуті.

«Момент поширення зрозумілий – пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута», – заявила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, 20 травня ватажок російської групи найманців «Вагнера» Євгєній Прігожин заявив, що його сили нібито взяли Бахмут під повний контроль. Прігожин додав, що ПВК «Вагнер» почне виведення своїх сил з міста після 25 травня.

Попри заяви Прігожина, українські військові заперечують, що російські найманці взяли під повний контроль зруйноване місто Бахмут.