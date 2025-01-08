Навчання передбачатиме лекції та симуляції у польових умовах

Нові навчання включатимуть лекції та практичні заняття для військовослужбовців на основі досвіду НАТО. Про це повідомило у середу, 8 січня, Міністерство оборони України.

«Міноборони затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для наших військовослужбовців. Це важливий крок, який підвищить здатність армії надавати допомогу в бойових та екстремальних умовах», – йдеться у повідомленні.



Відповідно до нових правил, буде два стандарти підготовки:

Домедична допомога – те, чому вчать на БЗВП. Допомога при критичних кровотечах, порушеннях дихання, запобігання гіпотермії та евакуація поранених, та інші навички, якими має володіти кожен військовослужбовець.

Розширена домедична допомога базового рівня – поглиблена підготовка з фокусом на допомогу в складних умовах, забезпечення прохідності дихальних шляхів, підтримку кровообігу та техніки переміщення поранених. Для військових фахівців, стрільців-санітарів та усіх без винятку офіцерів.

Навчання передбачатиме лекції з мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляції у польових умовах.



Сертифіковані інструктори оцінюватимуть знання та навички військовослужбовців через теоретичні та практичні завдання. Той, хто продемонструє високі результати, зможуть продовжити навчання за медичними спеціальностями.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони переводити військових з медичною освітою на посади, що не пов’язані з медициною.