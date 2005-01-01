МОЗ назвало протипоказання до вакцинації від кору

У випадку виникнення тимчасових протипоказань до вакцинації дитина отримує так зване медвідведення від щеплень

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало список протипоказань, при яких не варто робити щеплення від кору. Список опублікований на сторінці МОЗ у Facebook.

«За світовими стандартами, легкі застуди з температурою до 38°С не є такими протипоказаннями. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується», – заявили у МОЗ.

Зокрема, не варто робити щеплення при гострому захворюванні, яке супроводжується температурою, вищою за 38,5°С.

Протипоказанням є також серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).

Не можна робити щеплення від кору вагітним. Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.

Також не можна робити щеплення при захворюваннях та станах організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).

У МОЗ додали, що у випадку виникнення тимчасових протипоказань до вакцинації дитина отримує так зване медвідведення від щеплень.

Протипоказання на більший термін, ніж два тижні, може визначити тільки імунологічна комісія, що зазвичай збирається в районній лікарні або міській чи обласній поліклініці. Потім пропущені за календарем щеплення потрібно надолужити.

Раніше в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що в Україні з початку 2018 року на кір захворіли 1285 дорослих і дітей. Найбільше випадків захворювання зареєстровано в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Одеській та Київській областях. Також повідомлялося, що з початку року в Україні від кору померло 8 осіб.