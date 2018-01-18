В Одесі від кору померла невакцинована півторарічна дитина

В Одеській області в місті Березівка 17 січня від кору померла 1,5-річна дитина. Кір спровокував у маляти запалення головного мозку (енцефаліт), що і стало причиною смерті, інформує місцеве видання Студія і.

Дитина, за даними лікарів, не мала щеплення від кору.

Це вже восьма жертва кору в Одеській області і третя з початку цього року.

Нагадаємо, 17 січня в Одесі від кору померла 30-річна жінка, а 11 січня – в Одеській області - 5-річна дитина.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун 19 січня у Верховній Раді повідомила, що серед 1 369 881 дітей, що були вакциновані у 2017 році, не було смертельних випадків. Із 6067 тих, що захворіли, померло вісім. Аби в Україні не було спалахів, країна має бути охоплена вакцинацією на 98%.