Львів'яни почали активно вакцинувати дітей від кору

Спалах кору в Україні, й у Львові зокрема, змусив багатьох батьків подбати про захист дітей від цього захворювання. Вони активно почали робити дітям щеплення. Лише протягом отсанніх трьох днів, 15-17 січня, у Львові вакцинували понад дві тисячі дітей. Про це повідомив ZAXID.NET головний педіатр м. Львова Богдан Остальський.

«Активність вакцинації з кожним днем зростає. У понеділок, 15 січня, у поліклініках міста вакцинували 380 дітей, 16 січня – 703, 17 січня – 980. Думаю, 18 січня діток, яким зроблять щеплення, буде не менше. Як тільки дитина отримала щеплення, у неї починають вироблятися захисні антитіла, тож дітей, які мають захист від кору у Львові з кожним днем більшає», - каже Богдан Остальський.

Батьки, які впродовж тижня не мають можливості повести дітей на вакцинацію, можуть це зробити у суботу, 20 січня. У міських поліклініках проводитимуть щеплення від кору.

Не дивлячись на те, що кількість вакцинованих дітей зростає, зупинити спалах кору на Львівщині ще не вдалося. Кількість хворих на кір поступово зростає. Станом на 18 січня на Львівщині вже зафіксовано 109 випадків захворювання на кір. Хворіють і діти, і дорослі.

«Зі 109 хворих - 77 дітей різного віку. Найбільше випадків захворювання на кір зафіксовано у Львові – 79», повідомив ZAXID.NET заступник директора львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

З районів області найбільше випадків захворювання на кір зафіксовано у Пустомитівському (9 хворих), Яворівському (7), Жовківському (4), Миколаївському (3). В інших районах- по одному випадку.

Нагадаємо, що 15 січня обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала не пускати до шкіл та дитсадків невакцинованих від кору дітей, натомість під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій Львівської міськради вирішили не запроваджувати у школах та дитсадках карантин у зв’язку з станом захворюваності на кір, а приділити більше уваги профілактиці кору.