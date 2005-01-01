У навчальних закладах Львова не оголошуватимуть карантин через кір

У вівторок, 16 січня, під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій Львівської міськради вирішили не запроваджути у школах та дитсадках Львова карантин у зв’язку з станом захворюваності на кір. Зараз у місті зареєстровано 76 випадків захворюваності на кір, з яких більше половини - це діти.

За словами керівника управління охорони здоров’я ЛМР Володимира Зуба, приблизно 9% дітей, що у навчаються у школах Львова, невакциновані від кору. Зуб зазначив, що єдиний спосіб уберегтись від захворювання на кір – це вакцинація. Очільник міського управління охорони здоров’я також зазначив, що обмежувати навчання у школах та дитсадках, а також у проведенні масових заходів немає потреби, бо кількість хворих може зростати ще протягом кількох місяців.

Зараз приблизно у 20 начальних закладах міста зафіксовано дітей, що захворіли на кір. Зокрема, у навчальному закладі «Первоцвіт» захворіло 10 учнів, а у «Дивосвіті» 2 людини. Щоб зменшити розповсюдження інфекції у навчальних закладах Львова, запровадять щоденні огляди дітей з метою виявлення осіб з ознаками захворювання.

Під час засідання комісії також вирішили, що у суботу, 20 січня, у міських поліклініках проводитимуть щеплення від кору.

Додамо, що вчора обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала не пускати до шкіл та дитсадків невакцинованих від кору дітей.