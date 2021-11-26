Батькам 12-річного хлопця загрожує штраф 1700 грн.

Тернопільські правоохоронці розшукали школяра, який самокатом пошкодив обмежувач руху під час зйомки відео для TikTok. На батьків підлітка склали адмінпротокол, їм загрожує 1700 грн штрафу. Поліцейські закликали тернопільських батьків говорити з дітьми-підлітками, аби уникнути таких ситуацій надалі.

Про виявлення 12-річного школяра Нацполіція Тернопільщини повідомила у п'ятницю, 26 листопада. Із заявою про пошкодження металевого обмежувача руху на вул. Чорновола тернопільські комунальники звернулися ще 16 листопада. Поліція уже зв'язалася з батьками школяра та склала на них адміністративний протокол.

«Поліцейські розшукали школяра і його батьків. За протиправні трюки сина на них складено адміністративний протокол згідно ч. 3 ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов'язків)», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці протокол передали до Тернопільського міськрайонного суду. Якщо суд доведе винуватість батьків хлопця, то їм доведеться заплатити штраф до 1700 грн.

За словами керівника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Олега Соколовського, вулиця Чорновола і площа навколо фонтану «Кульбабка» часто страждають від неповнолітніх, які виконують там свої трюки на скейтах та самокатах.

«Вони застрибують на лавки, камінні огородження, металеві обмежувачі. Нищать їх, каміння відламується. Усе це ми ремонтуємо коштом міста. Я неодноразово звертався до цих дітей і просив їх не робити шкоди. Але вони все одно вертаються. Ми зверталися також в поліцію і там постійно проходять патрулі, але це не допомогає. Можливо притягнення до відповідальності цього разу стане для когось повчальним», – розповів ZAXID.NET Олег Соколовський.