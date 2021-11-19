Іваничівський районний суд призначив 85 грн штрафу Олександру В., який справив природню потребу в приміщенні початкової школи села Заставне. Відомо, що інцидент стався вночі 9 жовтня, тоді чоловік зайшов у будівлю та справив там потребу. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Його визнали винним за статтею про дрібне хуліганство, за свій проступок він повинен сплатити 85 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 16 листопада, інцидент стався вночі 9 жовтня у приміщенні початкової школи в селі Заставне. Близько 03:00 у будівлю зайшов Олександр В. і справив там природню потребу.

Що ж до мотивів такого вчинку, то у судовій постанові про це нічого не йдеться.

У суді чоловік визнав свою провину та попросив суворо не карати. Обставин, які б обтяжували чи пом'якшували відповідальність, суддя Марта Федечко не знайшла. Вона визнала чоловіка винним у порушенні ст. 173 КупАП (дрібне хуліганство) та призначила йому штраф 85 грн. Також Олександр В. повинен заплатити 454 грн судового збору.

Зазначається, що постанову можна оскаржити протягом десяти днів з моменту її проголошення.