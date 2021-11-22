Хлопцю загрожує адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство

Тернопільські поліцейські оголосили у розшук неповнолітнього, який на самокаті збив стовпчик, знімаючи відео для TikTok. Хлопець знімав свої трюки на самокаті. Під час одного з таких стрибків, він самокатом збив залізний обмежувач.

Спочатку неповнолітнього, який виклав відео у мережу, працівники комунальних служб шукали самостійно. Вони оприлюднили інформацію на місцевих сайтах новин. Однак після чотирьох днів, порушника так і не вдалося знайти. Тому працівники комунальних служб звернулися в поліцію, аби вони встановили особу хлопця і притягнули його до відповідальності.

«Було відповідне звернення від управління житлово-комунального господарства, щоб правоохоронці знайшли неповнолітнього, який зламав обмежувач на вул. Чорновола в центрі Тернополя», – ​повідомив ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Поліцейські оприлюднили відео з соцмережі на офіційній сторінці. «На ньому чітко видно, як хлопець, виконуючи різноманітні трюки на самокаті, пошкодив обмежувач», – повідомляють в поліції Тернопільщини. Правоохоронці звертаються до тернополян з проханням допомогти розшукати правопорушника. А якщо громадяни впізнали хлопця на відео, то просять повідомити на лінію «102».

У поліції розповідають, заяву комунальників внесли в єдиний журнал обліку звернень. Порушнику загрожує адміністративна відповідальність за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство, пошкодження комунального майна). Санкція статті передбачає штраф 119 грн.