Правоохоронці конфіскували пістолет марки Форт-12 і запасні набої до нього

У Тернополі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який увечері почав стріляти у повітря на вулиці. Подія трапилася 21 листопада близько 21:00 на вул. Новий Світ в центрі міста. Правоохоронці приїхали на виклик, провели поверхневу перевірку чоловіка і виявили в нього пістолет.

Про постріли в одному із мікрорайонів міста повідомив тернополянин. Чоловік розповів, що близько 21:00 він побачив чоловіка, який витягнув пістолет з куртки і кілька разів вистрілив в повітря. Тернополянин попросив поліцейських приїхати чим швидше, адже чоловік міг становити загрозу.

Як повідомили ZAXID.NET, патруль прибув на місце виклику за кілька хвилин, адже стрілянину невідомий розпочав за 800 м від головного офісу тернопільської патрульної поліції.

«Патрульні негайно прибули за вказаною адресою та, спільно з працівниками поліції особливого призначення, виявили й затримали громадянина, на якого вказував заявник.

Охоронці порядку провели поверхневу перевірку та знайшли у чоловіка предмет, зовні схожий на пістолет Форт-12 й магазин до нього», – повідомляють в патрульній поліції Тернопільщини.

Чоловіка, який стріляв, перевірили по базі даних і встановили, що затриманий дозвіл на зброї не має, а пістолет йому не належить. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу управління Нацполіції в Тернопільській області, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини цієї події. Зареєстроване провадження в ЄРДР за ч. 1 ст. 236 ККУ (незаконне носіння і використання зброї). Порушнику загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.