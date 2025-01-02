Підозрюваний допоміг 60 чоловікам уникнути мобілізації

Працівники СБУ на Буковині викрили злочинну схему уникнення мобілізації. Колишній лікар Вижницької лікарні для 60 військовозобов'язаних за гроші виготовив 2 групу інвалідності. Послуги підозрюваного коливалися від 5 до 15 тисяч доларів.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що нелегальну схему отримання 2 групи інвалідності для чоловіків призового віку налагодив мешканець Вижницького району. Чоловік раніше працював лікарем в місцевому медзакладі. Потім вирішив звільнитися і почав займатись підробкою медичної документації для військовозобов’язаних.

«Використовуючи особисті зв’язки, місцевий рішала допомагав виготовляти фіктивні документи та обіцяв впливати на членів МСЕК для затвердження необхідного висновку. Вартість цих послуг становила від 5 до 15 тис. доларів з особи», – повідомили в СБУ Буковини в четвер, 2 січня.

Лікаря затримали біля медзакладу під час передачі грошей

Оперативники СБУ задокументували 60 випадків такої «допомоги» протягом двох місяців. Колишнього лікаря затримали біля лікарні, де він отримав 11,5 тис. доларів за довідку про інвалідність від чергового клієнта.

За даними прокуратури Буковини, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаним з вимаганням такої вигоди). Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до протиправної схеми осіб.