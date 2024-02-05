Загинув житель села Кострижівка Віталій Токарчук

На Буковині від важких опіків тіла загинув 19-річний житель села Кострижівка Віталій Токарчук. Його в непритомному стані доправили до однієї з місцевих лікарень, однак медикам не вдалося врятувати його. В селі місцеві вважають, що хлопця спалили невідомі, поліція ж розглядає версію самогубства.

Речниця поліції Буковини Кароліна Маришева розповіла ZAXID.NET, що до поліції в ніч з суботи на неділю, 3 лютого, надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що до їх закладу доставлено 19-річного жителя Кострижівки з численними опіками тіла. В село виїхали працівники слідчо-оперативної групи з міста Заставна Чернівецького районного управління поліції, повідомили в управлінні Нацполіції в Чернівецькій області.

«Від отриманих травм хлопець помер у лікарні. За фактом смерті людини слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці провели на місці події першочергові заходи, зібрали та вилучили речові докази, які вказують на ймовірну підготовку до вчинення самогубства. Вони знайшли сірники, клаптики одягу, бензин», – розповіла Кароліна Маришева.

Під час огляду мобільного телефону загиблого правоохоронці знайшли в історії пошуку інформацію про те, як покінчити життя самогубством, зокрема шляхом самопідпалу. Правоохоронці також опитали родичів, знайомих і друзів буковинця і з’ясували, що він мав фінансові проблеми.

Однак в громаді місцеві люди не вірять, що 19-річний односелець міг життя покінчити самогубством. Батько Віталія Токарчука зараз воює на фронті. В групі Кострижівської громади в Facebook односельці написали пост, в якому зазначили, що хлопця скоріш за все вбили і закликали правоохоронці розшукати винних.

Інформацію про цей загибелі 19-річного хлопця слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Основною із версій правоохоронців є самогубство. Тіло буковинця направлено для проведення відповідних судово-медичних експертиз.