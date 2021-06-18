В багажнику разом з тілом валютника знайшли значну суму готівки

У Тальному Черкаської області невідомі вбили валютника. Тіло вбитого поклали у багажник його автомобіля, де також лежала значна сума готівки, повідомила у п’ятницю, 18 червня, обласна поліція.

Автомобіль з грошима і тілом вбитого валютника виявили увечері в четвер, 17 червня, на одному з перехресть у Тальному Звенигородського району. За інформацією правоохоронців, нападники завдали потерпілому кілька ударів по голові, від яких він помер.

«Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік напередодні поїхав з дому, та не повернувся. Тальнівчанину було 54 роки, він займався обміном валюти», – зазначили у поліції.

Правоохоронці повідомили, що розглядають різні версії, зокрема і вбивство через його діяльність. Поліцейські оголосили причетних до вбивства у розшук і закликали усіх, хто знає інформацію, яка допоможе встановити нападників, повідомити за номером 102.