У Карпатах навесні випало до 20 см снігу

На горі Піп Іван Чорногірський, яка розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області, а також у Рахівському районі Закарпатської області, у ніч на суботу, 8 травня, випало до 20 сантиметрів снігу, повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 09:30, 08.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря -3°С. За ніч випало до 20 см снігу», – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що цьогорічна весна на заході України – напрочут холодна. Однак синоптики прогнозують, що найближчим часом у Львівській області потеплішає до 27 градусів.