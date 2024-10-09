На Київщині поліцейський вистрелив у нападника

У середу, 9 жовтня, на Київщині під час відпрацювання виклику про домашнє насильство порушник напав на правоохоронців. Поліцейський вистрелив у нападника. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Київської області.

Зазначається, що поліцейські отримали виклик щодо домашнього насилля: 23-річний чоловік погрожував матері вдарити її сокирою. Коли правоохоронці прибули за адресою та зайшли до помешкання, чоловік кинувся із сокирою і на них.

«Працівник поліції попередив про застосування спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, здійснивши постріл вгору. Однак, чоловік не реагував, після чого поліцейський вистрелив в нападника», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Порушнику одразу викликали швидку допомогу, але він помер. Зазначимо, у поліції не уточнили, у якому саме населенном пункті трапилась подія.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за усисного заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України). Також Головне управління Національної поліції в Київській області призначило службове розслідування щодо дій поліцейських під час виклику.

Напади на правоохоронців

11 травня, у центрі Броварів, що на Київщині, чоловік кинув гранату у поліцейського. Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та зберігання наркотиків, а також перебував в розшуку. Внаслідок вибуху рецидивіст та правоохоронець отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні.

19 травня на Київщині 31-річний чоловік напав з ножем на поліцейського, який приїхав на виклик щодо домашнього насильства, що надійшов він 13-річної дівчини. Правоохоронець застосував вогнепальну зброю та вистрелив нападнику у ногу. Тоді правоохоронця та нападника госпіталізували до лікарні.