Протягом наступних двох тижнів чергові групи патрулюватимуть небо, шукаючи безпілотники

В окупованих містах Луганської області загарбники виводитимуть працівників бюджетної сфери на патрулювання неба в пошуках безпілотників. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що після кількох пожеж на базах та нафтосховищах на окупованих територіях, у так званій «ЛНР» вирішили запровадити «превентивні заходи».

«Замість ППО або станцій РЕБ на вулиці, зокрема у Ровеньках та Довжанську, виведуть працівників бюджетної сфери. Протягом наступних двох тижнів чергові групи патрулюватимуть небо, шукаючи безпілотники», – написав Лисогор у Telegram.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя спалахнула нафтобаза. Голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв заявив, що це сталося через атаку безпілотника.

В українській розвідці заявили, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту, з кораблів якого обстрілюють українські міста, і назвали це «Божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані».