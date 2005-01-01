На Львівщині голову сільради викрили в підробці документів та незаконному відчуженні землі

Голова сільради незаконно передала у приватну власність ділянку

На Старосамбірщині правоохоронці викрили голову сільради, яка підробила документи та незаконно передала у приватну власність земельну ділянку. Внаслідок передачі ділянки у приватні руки територіальній громаді було завдано збитків на 420 тис. грн. Про це повідомили у відділі кумунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно з слідчими Старосамбірського відділення поліції викрили голову однієї з сільрад Львівщини, яка підробила рішення сесії місцевої ради та внесла у документ недостовірні дані про передачу у власність місцевому мешканцю земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Пізніше місцевий мешканець на підставі підробленого рішення сесії виготовив технічну документацію та отримав державний акт на право власності земельної ділянки загальною площею 0,7 га на території сільської ради.

Голові сільради повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем, ч. 2 ст. 366 – службове підроблення – Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, а також штраф і спеціальна конфіскація. На незаконно надану земельну ділянку накладено арешт.