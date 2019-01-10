На Львівщині під час пожежі загинула річна дитина

Її старший братик в лікарні з отруєнням продуктами горіння

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:4515980

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На Львівщині під час пожежі загинула річна дитина
фото ДСНС
Матрац, на якому спали діти, зайнявся від запаленої свічки

9 січня внаслідок пожежі у приватному будинку на Львівщині загинула дівчинка 2017 року народження. Ще одна, шестирічна дитина потрапила до лікарні з отруєнням продуктами горіння.

Як інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, займання виникло о 19:18 в цегляному житловому будинку на вул. Шевченка у с. Муроване Сокальського району.

«На момент пожежі діти спали у будинку. Мати залишила запалену свічку у кімнаті, де спали діти, а сама вийшла до сусідки. Від свічки зайнявся матрац та виникла пожежа», ‒ розповіли ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Львівщини.

Пожежу ліквідували ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Однак дівчинка 2017 року народження загинула на місці пожежі. Старший брат 2012 року народження госпіталізований в Червоноградську лікарню з діагнозом «отруєння продуктами горіння».

фото ДСНС Львівщини

Всі обставини трагедії встановлюються. Поліція відкрила кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України та ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України.

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