На Сихові загинув 16-річний школяр, який випав з вікна

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 19:5112300

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На Сихові загинув 16-річний школяр, який випав з вікна
фото Володимира Садового
Юнак випав з шостого поверху, де проживав

У Львові загинув 16-річний хлопець, який випав з вікна шостого поверху. Від отриманих травм юнак помер ще до приїзду медиків.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, загиблому 16 років, він ще школяр. Хлопець випав з вікна свого помешкання, що розташоване на шостому поверсі багатоповерхівки на вулиці Вернадського.

Поліція з’ясовує обставини, за яких хлопець загинув. Відкривається кримінальне провадження.

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