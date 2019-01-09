На Сихові загинув 16-річний школяр, який випав з вікна
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 19:5112300
Юнак випав з шостого поверху, де проживав
У Львові загинув 16-річний хлопець, який випав з вікна шостого поверху. Від отриманих травм юнак помер ще до приїзду медиків.
Як розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, загиблому 16 років, він ще школяр. Хлопець випав з вікна свого помешкання, що розташоване на шостому поверсі багатоповерхівки на вулиці Вернадського.
Поліція з’ясовує обставини, за яких хлопець загинув. Відкривається кримінальне провадження.
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