Школяр, що випав з багатоповерхівки у Львові, був під дією галюциногенних препаратів
16-річний хлопець випав з вікна своєї квартири на шостому поверсі
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 10:5031360
Хлопець загинув ще до приїзду медиків
16-річний школяр, який ввечері 9 січня випав з вікна багатоповерхівки на Сихові, був під дією галюциногенних препаратів. Про це повідомило міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
За інформацією, яке управління отримало від правоохоронців, встановлено, що причина падіння — передозування таблетками, які викликали галюцинації. Слідство має встановити походження речовини.
На момент трагедії юнак був вдома сам, вхідні двері були зачинені. Передсмертної записки він не залишав.
Нагадаємо, 9 січня близько 18:12 на вул. Вернадського, 12 із вікна квартири на 6-му поверсі випав хлопець 2002 року народження. Від отриманих травм він загинув на місці події.
Загиблий навчався в 11 класі ЗОШ № 98.
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