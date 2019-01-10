Школяр, що випав з багатоповерхівки у Львові, був під дією галюциногенних препаратів

16-річний хлопець випав з вікна своєї квартири на шостому поверсі

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:5031360

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Школяр, що випав з багатоповерхівки у Львові, був під дією галюциногенних препаратів
фото Володимира Садового
Хлопець загинув ще до приїзду медиків

16-річний школяр, який ввечері 9 січня випав з вікна багатоповерхівки на Сихові, був під дією галюциногенних препаратів. Про це повідомило міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

За інформацією, яке управління отримало від правоохоронців, встановлено, що причина падіння — передозування таблетками, які викликали галюцинації. Слідство має встановити походження речовини.

На момент трагедії юнак був вдома сам, вхідні двері були зачинені. Передсмертної записки він не залишав.

Нагадаємо, 9 січня близько 18:12 на вул. Вернадського, 12 із вікна квартири на 6-му поверсі випав хлопець 2002 року народження. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Загиблий навчався в 11 класі ЗОШ № 98.

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На Сихові загинув 16-річний школяр, який випав з вікна ZAXID.NET
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