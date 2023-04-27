52-річний бойовик потрапив у полон до українських військових на бахмутському напрямку

Слідчі СБУ Львівщини повідомили про підозру 52-річному мешканцю Луганщини, який добровільно вступив до лав так званої «народної міліції ЛНР». Зрадник потрапив у полон до українських військових на бахмутському напрямку та постане перед судом.

Як розповіли в СБУ Львівщини, 52-річний затриманий відкрито підтримував ідеї та погляди Росії. Під час повномасштабного вторгнення він вступив до лав так званої «народної міліції ЛНР», де отримав посаду кулеметника.

«У складі незаконних збройних формувань він брав активну участь у війні проти своєї держави. А також здійснював розвідку місцевості для подальшого облаштування позицій РФ в населених пунктах Луганської та Донецької областей», – повідомили в СБУ.

В листопаді минулого року під час бойових дій в Бахмутському районі Донецької області зрадник потрапив у полон. Утримувався в таборі для військовополонених на Львівщині. Йому повідомили підозру за державну зраду, створення терористичної організації та непередбачених законом воєнізованих формувань (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 ККУ).