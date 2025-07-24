Для облаштування шахрайських кол-центрів використовували орендовані офісні приміщення

На Львівщині провели масштабну операцію та припинили діяльність 23 шахрайських кол-центрів. Шахраї виманювали гроші, зокрема, у жителів європейських країн. Про це 25 липня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Як вказано у повідомленні прокуратури, для облаштування шахрайських кол-центрів використовували орендовані офісні приміщення, а також створили розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів. Під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ вони схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично зловмисники видурювали гроші громадян, зокрема — жителів європейських країн.

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 1000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.

Слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних кол-центрів.