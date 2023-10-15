Раніше на цій території велися активні бойові дії

У Баштанському районі Миколаївщини граючись у полі за селом на міні підірвалися діти. Загинув 14-річний хлопчик, а його 12-річний товариш зазнав поранень. Про це у неділю, 15 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії», – написав міністр.

Він зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення Росії через підриви на вибухонебезпечних предметах загинули 248 осіб, 525 було травмовано.

Зазначимо, що потенційно замінованими в Україні наразі залишаються близько 174 тис. км2. Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття. Водночас мета України – зробити це найближчими роками. Рятувальники попереджають, що нерозірвані снаряди можуть бути в покинутих будинках, просто неба, на полях, у лісах, на узбіччях доріг, дитячих майданчиках.