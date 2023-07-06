Організатори запрошують команди до участі у благодійному заході

16 липня у Львові відбудеться благодійний мініфутбольний турнір, який організовують громадські організації за підтримки дитячо-юнацької спортивної школи «Карпати». Зібрані кошти скерують на купівлю пікапа для військових.

«Призери та переможці будуть нагороджені кубками та медалями. Запрошуємо до участі команди, а також вболівальників, адже поряд з майданчиками, де відбуватиметься турнір, буде благодійний аукціон крутих лотів», – повідомили організатори.

Турнір пройде на стадіоні «Школяр», що на Погулянці. Усі зібрані кошти підуть на купівлю пікапа для 116 ОМБр. Формат турніру: 7х7. Тривалість одного тайму 10 хв. Реєстрація команд за посиланням. Благодійний внесок для участі – 7000 грн з команди.

На турнірі будуть присутні зіркові гості, про яких буде повідомлено згодом.

«Війна триває щомиті, і можна боротись, навіть граючи футбол», – зазначають організатори.

Організовує захід Благодійна організація «Ти ніколи не будеш один» спільно з медіа «Брутальний футбол», за підтримки КЗ ДЮСШ Карпати, ГО «ТСМС» «Спільна справа», Благодійного фонду «Як Ти?».