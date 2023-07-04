Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» з 1 лютого по 9 травня витратив 2 мільярди гривень на допомогу Силам оборони України у підготовці до літньої наступальної кампанії. Найбільше грошей було витрачено на кулемети, гранатомети і дрони.

«Певний період ми акумулювали ресурс, щоб потім його максимально вкласти у вирішальний момент. І зробили це. Кожна гривня з цих понад 2 мільярдів – регулярні донати, які люди та бізнес надсилали на рахунки Фонду поза проектами», – сказав директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

За повідомленням фонду, найбільше грошей витратили на зброю. Війську закупили та передали 1460 кулеметів калібру 7,62 мм й тисячу ручних гранатометів ATGL-L3 загалом на понад 400 млн грн. Це озброєння напряму законтрактували за кордоном. Спільно з Генштабом зброю розподілили між 40 підрозділами.

На другому місці за витратами – закупівля дронів. Так, понад 335 млн грн витратили на 2542 одиниці коптерів різних моделей. Частина з придбаного – це вкрай дефіцитні моделі з тепловізійною оптикою, пояснили у фонді.

Також для армії придбали 11 834 радіостанції за понад 330 млн грн. «Ми купуємо рації та забезпечуємо захищений зв’язок, тому що хочемо, аби дії наших військ були максимально злагодженими. Від швидкості та точності передачі даних напряму залежить успіх абсолютно всіх операцій вздовж лінії фронту», – зазначили у Фонді компетентної допомоги армії «Повернись живим».

Також фонд купив для українських військових 2306 одиниць тепловізійної оптики більш як за 161 млн грн. Крім того, спеціально для літнього наступу ЗСУ фонд придбав за кордоном 93 нових пікапи майже за 120 млн грн.

Також українським захисникам закупили та передали тисячі одиниць допоміжного устаткування – кілометри кабелю, зарядні пристрої, планшети, монітори, мережеве й саперне обладнання.

Фонд «Повернись живим» заснував IT-менеджер Віталій Дейнега в березні 2015 року. Наприкінці 2020-го він відійшов від операційної роботи. Фонд очолив Тарас Чмут. За сім років до повномасштабного вторгнення фонд «Повернись живим» зібрав для армії 200 млн грн, а за 50 днів великої війни – 3,2 млрд грн. Щоб дізнатися, як долучитися до збору коштів на армію, перейдіть за цим посиланням.