Кулемети отримала 21 бригада на фронті та дев'ять резервних частин

Збройні сили України отримали від фонду допомоги армії «Повернись живим» 1460 кулеметів на суму 6,57 млн євро. Про це повідомили на сторінці фонду у Twitter у понеділок, 24 квітня.

За даними «Повернись живим», кулемети вже доставили на найбільш критичні напрямки фронту. Озброєнням калібру 7,62-мм користується вже 21 бригада.

«Перемога вимагає зброї! Саме тому "Повернись живим" самостійно придбав для ЗСУ 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм за €6 570 000. І ця партія озброєння вже працює на найкритичніших напрямках фронту», – повідомили у фонді.

У фонді повідомили, що кулемети отримали:

12 механізованих та мотопіхотних бригад;

шість десантно-штурмових;

одна танкова бригада;

гірсько-штурмова бригада;

та ще одна єгерська бригада.

Крім того, озброєння отримали дев'ять військових частин резерву. У «Повернись живим» закликали українців продовжувати підтримувати військо донатами, щоб пришвидшити перемогу.