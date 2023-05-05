Керівник ГУР МО Кирило Буданов подякував фонду «Повернись живим» за придбане обладнання

Фонд допомоги армії «Повернись живим» придбав для Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) обладнання для мобільної станції розвідки. Про це 4 травня повідомила прес-служба фонду.

Загальна вартість обладнання становить 41 млн грн. Обладнання для розвідників придбали із загальних рахунків благодійної організації. У фонді зазначають, що ГУР отримало унікальний технічний комплекс, який допоможе спецпризначенцям швидко виявляти ворога й здобувати про нього ще більше інформації.

У фонді зазначили, що з міркувань безпеки реалізацію проекту приховували. Ця секретна закупівля обладнання для мобільної станції розвідки є лише одним із десятків тисяч результатів роботи фонду допомоги армії, який вже не вперше співпрацює з ГУР.