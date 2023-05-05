Фонд «Повернись живим» придбав для ГУР мобільну станцію розвідки за 41 млн грн
Близько року реалізацію проекту тримали в таємниці
Фонд допомоги армії «Повернись живим» придбав для Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) обладнання для мобільної станції розвідки. Про це 4 травня повідомила прес-служба фонду.
Загальна вартість обладнання становить 41 млн грн. Обладнання для розвідників придбали із загальних рахунків благодійної організації. У фонді зазначають, що ГУР отримало унікальний технічний комплекс, який допоможе спецпризначенцям швидко виявляти ворога й здобувати про нього ще більше інформації.
У фонді зазначили, що з міркувань безпеки реалізацію проекту приховували. Ця секретна закупівля обладнання для мобільної станції розвідки є лише одним із десятків тисяч результатів роботи фонду допомоги армії, який вже не вперше співпрацює з ГУР.