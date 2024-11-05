Директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавської області повідомили про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомила пресслужба НАБУ у вівторок, 5 листопада.

За даними слідства, у період з 2020 по 2023 рік підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

Йдеться про:

житловий будинок площею 200,3 м2 з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн;

земельну ділянку (40 соток) під будинком вартістю 1,7 млн грн;

квартиру площею понад 100 м2 вартістю 3,2 млн грн у Полтаві;

майнові права на шість квартир у новобудовах Полтави сукупною вартістю 7,7 млн грн;

73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на Полтавщині;

водяний мотоцикл та автопричеп для нього;

криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. доларів (6,6 млн грн на момент вчинення злочину).

«Набуття цих активів стало можливим у зв’язку зі злочинною діяльністю підозрюваного на державній службі, як-от вимагання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрата майна. Зокрема у 2022 році НАБУ повідомило йому про підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні бюджетних коштів», – зазначають правоохоронці.

Щоб приховати майно та джерела його походження, всі активи, окрім криптовалюти, посадовець оформив на близьких людей. Криптовалютою натомість володів сам, проте декларувати її не став.

Cхема відмивання незаконних активів директором держпідприємства з утримання доріг на Полтавщині (Візуалізація НАБУ)

За клопотанням детектива НАБУ Вищий антикорупційний суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно та права на нерухоме майно.