Внутрішні переселенці, люди з інвалідністю, батьки, літні люди та шукачі роботи відтепер можуть знайти всю необхідну інформацію щодо державних послуг в розділі «Дія.Безбар'єрність» на порталі «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«На порталі "Дія.Безбар‘єрність" ви зможете дізнатися, як знайти першу роботу, отримати пенсію, знайти роботу, коли вам за 60 років, виїхати за кордон та ще багато іншої інформації», – написав він.

За словами міністра, партнери з Програми розвитку ООН в Україні перевірили всі послуги на порталі «Дія» на доступність та відповідність міжнародним стандартам. А вже з огляду на ці результати, міністерство масштабує інклюзивні практики на усі онлайн-послуги.

Федоров додав, що новий розділ на порталі створений у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів» спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Швеції. Аналітичну підтримку надавала громадська організація «Безбар’єрність».